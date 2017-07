4er-Cup und Reden im Salzkammergut: Landjugendliche begeisterten mit starkem Auftreten, Wissen & Geschicklichkeit

18.07.2017, 06:17 Uhr

Eindrucksvolle Teamleistungen zeigten die TeilnehmerInnen beim 4er-Cup. Die Teams, bestehend aus jeweils zwei Burschen und zwei Mädchen, hatten gemeinsam 18 unterschiedliche Stationen zu verschiedenen Themenbereichen zu absolvieren und möglichst viele Punkte zu sammeln. Ob Wissen rund um Social Media, Österreich oder Fragen zum aktuellen Zeitgeschehen, die Landjugendlichen begeisterten mit Know-how, Geschicklichkeit und Teamgeist. Gold ging dabei an das steirische Team mit Andrea Holzer-Rosenmayer, Christine Rothwangl, Andreas Täubl und Robert Thonhofer. Das zweite Team aus der Steiermark holte sich Silber. Bronze ging an Kärnten.Bei den Redewettbewerben zählen vor allem Wirkung, Aufbau und Inhalt der Reden. Darüber hinaus achtet die Jury auf die Sprechtechnik und Aussagekraft. Schlagfertigkeit und Argumentation sind bei den Interviews im Anschluss an die Reden gefragt. Bei der Spontanrede – der Königsdisziplin der Redewett-bewerbe, gibt es nach zwei Vorrunden ein spannendes KO-System, bei dem jeweils zwei RednerInnen nach einer Minute Vorbereitungszeit zu demselben Thema reden und um den Aufstieg ins Finale kämpfen.für Südtirol,, Niederösterreich & KärntenIn der Kategorie vorbereitete Rede unter 18 Jahre überzeugte Katharina Giacomuzzi aus Südtirol die Jury mit ihrer Rede zum Titel „Kopf hoch Prinzessin, sonst fällt die Krone runter“.Hochkarätige Reden und kritische Meinungen boten die TeilnehmerInnen der Kategorie vorbereitete Re-de über 18 Jahre ihren ZuhörerInnen. Als Siegerin dieser Kategorie geht die Oberösterreicherin Christina Endmayer hervor – ihr Redethema war „Alkohol am Steuer“. In der Kategorie „Neues Sprachrohr“ ging die Goldmedaille an Niederösterreich. Elisa Wagner und Matthias Steinbichler überzeugten mit ihrer phä-nomenalen Darbietung "Warum drahst di ned um?" zahlreiche Fans mit rhetorischem Geschick und schauspielerischen Glanzleistungen. Nach den spannenden Duellrunden in der Kategorie Spontanrede konnte sich Peter Leitgeb aus Kärnten durchsetzen und sicherte sich somit die Goldmedaille.Einen Schwerpunkt der Wettbewerbe bildete das Jahresthema der Landjugend Österreich „Daheim kauf ich ein“. Mit diesem Thema möchte die Landjugend das Bewusstsein für den Wert von Regionalität stei-gern und Jugendliche und KonsumentInnen dafür sensibilisieren in der Region zu kaufen. „Daheim kauf ich ein“ spiegelte sich auch in den Geschenken für die Bundessieger wider – die Sieger freuten sich unter anderem über Frühstückstassen aus Gmundner Keramik.Krönenden Abschluss dieses Wettbewerbs-Wochenendes bildete die Siegerehrung mit dem zweiten Prä-sidenten des Oö. Landtags Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Cramer, Vizepräsident der LK OÖ Karl Grabmayr und Direktorin des ABZ Altmünster DI Barbara Mayr.Ein nicht wegzudenkender Programmpunkt am Freitagabend war der Beitrag „Unsere Landjugend“, der im Rahmen des Servus TV-Formates „Heimatleuchten“ zur Primetime ausgestrahlt wurde. Der Film gab Einblicke über die Vielseitigkeit der Aktivitäten, welche in der Landjugend angeboten werden.