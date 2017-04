Gewinnerin schwebte stilvoll übers Tanzparkett

28.04.2017, 13:24 Uhr

Kursana Residenz Linz-Donautor und die BezirksRundschau verlosten ein Wohlfühl-Paket mit Stilberatung.

Die Kursana Residenz Linz-Donautor veranstaltete am 27. April einen ganz besonderen Tanznachmittag: Bevor das Tanzbein geschwungen wurde, gab Stilberaterin Katrin Kirchmayr den Senioren jede Menge Ratschläge für den perfekten Auftritt. Unter den Gästen war auch Hildegard Kielnhofer, die beim Gewinnspiel der BezirksRundschau ein Wohlfühl-Paket gewonnen hatte. Dieses umfasste unter anderem ein Mittagessen, die Stilberatung, die Teilnahme am Tanznachmittag, eine Kaffeejause und einen Friseurbesuch.

Wohlfühlen mit typgerechten Farben

Die Stilberatung sorgte bei allen Teilnehmern für Begeisterung. Katrin Kirchmayr gab viele individuelle Tipps, welche Auswirkungen bereits kleinere Änderungen in der Kleidungswahl auf das Erscheinungsbild haben. Die Inhaberin der italienischen Boutique La Storia in Linz zeigte anhand von Beispielen, wie sich typgerechte Farbtöne auf das persönliche Wohlbefinden auswirken können. Die Residenzbewohner erkannten gleich, dass das Tanzen mit dem richtigen Griff in den Kleiderschrank gleich doppelt so viel Freude macht.