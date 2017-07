Sieg für Oberösterreich beim Bundesentscheid Reden

19.07.2017, 13:41 Uhr

Aber auch abseits des Bewerbes bestand für die Teilnehmer die Möglichkeit die Kollegen, Freunde und auch die Konkurrenten kennen zu lernen und Freundschaften in ganz Österreich aufzubauen.

Das Agrarbildungszentrum Salzkammergut bietete die besten Wettbewerbsvoraussetzungen für diese beiden Wettkämpfe. Alle Teilnehmer waren von dem fast „kitschigen“ Panorama mehr als begeistert.Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich Christina Endmayer aus der Landjugend St. Marienkirchen, Bezirk Schärding, einen Bundessieg. In diesem Jahr trat sie in der Kategorie vorbereiteten Rede über 18 an. Mit dem Thema „Alkohol am Steuer“ konnte sie die Jury für sich überzeugen. Den 8. Platz belegte Klara Medisch aus der Landjugend Allhaming, Bezirk Linz Land.In der vorbereiteten Rede unter 18 belegte Theresa Holzner den 11. Rang.Den 3. Stockerlplatz sicherte sich In der Redekategorie „Neues Sprachrohr“ Thomas Hartl ebenfalls aus der Landjugend St. Marienkirchen, Bezirk Schärding. Mit dem Thema „Was ist im Leben wirklich wichtig?“ zeigte er sein musikalisches Talent mit einem selbst komponierten Lied.Die Landjugend Bad Wimsbach belegte den 8.Platz mit dem Thema „die moderne Version vom Rotkäppchen“.In der Spontanrede belegte Richard Achleitner aus Sipbachzell, Bezirk Wels Land, den 6. Rang und Lucia Ornetsmüller den 11. Rang.Bestes 4er Cup Team aus Oberösterreich ist das Team aus Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach. Nach einem Wissensparcours mit acht verschiedenen Themen, einem Actionparcours und einer Kreativaufgabe konnte sich das Team den 4. Rang sichern.Das Team aus St. Marienkirchen, Bezirk Schärding, belegte den tollen 8. Platz.Vorbereitete Rede unter 18 Jahre1. Rang: Katharina Giacomuzzi, Südtirol2. Rang: Julia Süßenbacher, Kärnten3. Rang: Margit Nitsch, SalzburgVorbereitete Rede über 18 Jahre2. Rang: Margit Steiner, Salzburg3. Rang: Karina Trauner, NIederösterreichNeues Sprachrohr1. Rang: Team Niederösterreich 22. Rang: Team Kärnten 2Spontanrede1. Rang: Peter Leitgeb, Kärnten2. Rang: Clemens Leitner, Steiermark3. Rang: Peter Windhaber, Steiermark4-er Cup1. Platz: Steiermark 22. Platz: Steiermark 13. Platz: Kärnten 1Fotos von unseren Oberösterreichern: http://ooelandjugend.at/galerien