Best Of Haindling am 18. Juli 2017 in Linz

19.07.2017, 22:54 Uhr

Linz : Domplatz | Haindling, die bayerische Kultband mit dem unverwechselbaren Klang und den leidenschaftlichen Live-Auftritten feiert heuer ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum. Der Musikstil von Haindling ist geprägt von Frontman Hans-Jürgen Buchners Handschrift: einer wilden Mixtur aus exotischen Klängen und unterschiedlichsten Einflüssen.Aufgrund zahlreicher CD-Veröffentlichungen und Kompositionen für Film und Fernsehen (z.B. „Die Rosenheim-Cops“) ist die Band aber längst auch außerhalb des Freistaates beliebt und bekannt, sowie Garant für ein besonderes Musikerlebnis. Haindling-Auftritte sind mehr als Konzerte: das Publikum wird unverkrampft miteinbezogen und Buchners witzig-ironische und manchmal nachdenkliche Texte kann man getrost als „Therapie für Geist, Seele und Ohren“ bezeichnen.

Längst wurde Hans-Jürgen Buchner mit vielen Preisen bedacht: zum Beispiel ist er Träger des Bayerischen Verdienstordens und des Bayerischen Kultursonderpreises, er wurde aber auch mehrfach für sein Engagement im Bereich Natur- und Umweltschutz geehrt.Bereits vor Konzertbeginn lies die Vielzahl an Instrumenten auf der Bühne erahnen, dass die Bandmitglieder allesamt Multi-Instrumentalisten sind und man sich auf einen Konzertabend mit großer musikalischer Vielfalt freuen kann.Doch damit nicht genug: bei KLASSIK AM DOM erhielten Haindling zusätzliche Verstärkung vom Orchester der Münchner Symphoniker. So wurden bekannte Hits wie „Bayern“, „Lang scho nimmer gsehn“, "Bayern des samma mia" und „Paula“ mit nie dagewesener, voluminöser Klanggewalt neu interpretiert.Ein sensationeller Abend in Linz.Fotos: Hans Aumayr