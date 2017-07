Langer Rückstau durch Auffahrunfall

23.07.2017, 08:52 Uhr

Eine 52-Jährige aus Braunau am Inn bremste ihren Pkw ebenfalls stark ab, konnte einen Anprall gegen den vor ihr fahrenden Pkw jedoch nicht mehr verhindern. Die hinter der 52-Jährigen fahrende 50-Jährige übersah den Pkw der 52-Jährigen und prallte gegen das Heck des Pkw.Durch den starken Anprall wurde der Pkw der 52-Jährigen erneut auf den Pkw des 68-Jährigen, dieser gegen den Pkw des Rumänen und dieser wiederum gegen den Pkw des 66-Jährigen geschoben.Die 50-Jährige wurde bei dem Anprall leicht verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Wels Grieskirchen gebracht, wo sie ambulant versorgt wurde.Die Rampe 3 war an der Unfallstelle während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung bis 12:30 Uhr lediglich über den Pannenstreifen befahrbar. Aus diesem Grund entstand ein Rückstau in der Länge von 10 Kilometern, in dem sich vier weitere Verkehrsunfälle mit Sachschaden ereigneten.