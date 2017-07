Überlebenstraining für Eltern von pubertierenden Kindern

Die einst so süßen Küken stecken in einem spannenden Umbruch inmitten einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Zwischen „Ich bin supercool“ und „Keiner mag mich“ geht die Fahrt des Lebens auf und ab.Die Pubertät der Kinder bedeutet auch für Eltern eine große Veränderung. Einerseits erleben viele Erwachsene selbst eine Zeit der Veränderung und Reifung ihres Lebens – andererseits sind sie ganz schön gefordert rechtzeitig Stellung zu beziehen und ihre Jugendlichen in angemessener Distanz zu begleiten.

Mit einer Mischung aus inhaltlichen Impulsen, praktischen Übungen und Gruppengesprächen möchten wir Sie einladen, diese spannende Phase als Eltern positiv und kreativ zu gestalten, sodass alle Beteiligten zu Gewinnern werden und die Pubertät zur Entwicklungschance wird.Anmeldung: beziehungleben@dioezese-linz.at