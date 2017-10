Workshop: Warum so radikal?

Linz : Landesfreiwilligenzentrum |

Deradikalisierungs-Workshop für JugendarbeiterInnen



Am 30. Oktober 2017 veranstaltet Südwind OÖ in Linz gemeinsam mit den Studiengangsvertretungen Politische Bildung (JKU) und Soziale Arbeit (FH OÖ) einen halbtägigen Workshop zu den Themen Extremismus, Jihadismus und Deradikalisierung. Geleitet wird der Workshop von Sabri Opak (www.sabri-opak.com), der sich durch langjährige Erfahrung und vielseitiges Wissen im Themenbereich Interkulturalität auszeichnet. Zielgruppe sind Personen, die im Jugendbereich tätig sind.



Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos!



Anmeldung: maria.egger@suedwind.at



Anmeldeschluss: 16.Oktober 2017

AddThis Sharing Buttons

Share to FacebookShare to TwitterShare to DruckenShare to Google+Share to Mehr...