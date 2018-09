24.09.2018, 18:16 Uhr

Diw Firma Schachermayer

97-48-10, Das sind keine Standartmaße sondern die Formel welche die Firma Schachermayer seit 180 Jahren Erfoglreich macht. 97% aller Artikeln sind Lagernd, 48 Stunden ist die maximal Dauer einer Lieferung und 10 Minuten dauert es bis der Kunde, nach seiner Bestellung, die Ware Vorort erhält.

Als Lehrling erlernt man in dieser Firma alles was ein Großhändler braucht. Sei es im direkten Verkaufsgespräch im Schauraum, die Kommissionierung innerhalb der einzelnen Lagerabteilungen oder im Einkauf. Durch einen gut durchdachten Rotierplan erhält man einen tollen Einblick in all diese verschiedenen Bereiche. Das Sortiment selbst enthält knapp 200 000 Artikel und um die kennenzulernen benötigt man etwas Zeit. Zeit die man hier bekommt.

Die Lehrlingsausbildung wird in dieser Firma groß Geschrieben. Und das spürt man als Lehrling auch. Im letzten Jahr wurden 24 Lehrlinge aufgenommen und heuer sind es wieder 21 geworden. Das ist insofern beeindruckend, da die Firma nur so viele Lehrlinge aufnimmt, wie sie nach deren Lehrabschluss als Mitarbeiter einstellen kann.

„Als Lehrling fühlt man sich in dieser Firma sehr geschätzt.“ Und das ist so auch korrekt, denn die Mitarbeit mit bereits geschultem Personal gestaltet sich meist als einfach und man kann durch sie nicht nur Warenspezifisches lernen, sondern sich auch menschlich weiterbilden.

