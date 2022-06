Nach den Unwettern im Lungau am Dienstag und am Mittwoch bleibt die Murtalbahn laut ORF zwischen Salzburg und Steiermark weiterhin gesperrt. Nach dem Starkregen sind Muren auf die Gleise abgegangen. Samstagfrüh könnte die Strecke ,wie der ORF meldet, wieder geöffnet werden.

LUNGAU. Die Murtalbahn soll je nach Wetterlage und Baufortschritt laut ORF entweder am Freitagabend oder am Samstag in der Früh wieder für den Verkehr freigeben werden.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Bis die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, wurde laut ORF ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Bevor die Züge wieder regulär fahren können, müssten zudem Erkundungsfahrten durchgeführt werden. Die Schadenshöhe lasse sich derzeit noch nicht abschätzen. Man geht laut ORF-Bericht aber von mindestens mehreren Hunderttausend Euro aus. Die Gefahrensituation habe sich zudem noch nicht völlig entspannt.