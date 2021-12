Bei einer Hausdurchsuchung in Tamsweg stellte die Polizei eigene Angaben zufolge Aufzuchtzelte samt Cannabispflanzen, Amphetamin und Cannabisharz, Suchtmittelutensilien sowie eine verbotene Waffe sicher.

TAMSWEG. Von einer "Suchtmittelsicherstellung in Tamsweg" berichtete die Polizei Salzburg in einer Presseinformation am Donnerstag. Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung sowie darauffolgende Ermittlungen der Polizei sei am Mittwoch, 15. Dezember 2021, nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg, eine Hausdurchsuchung in einer Wohnung zweier beschuldigter Deutscher in Tamsweg durchgeführt worden, da diese verdächtigt wurden eine Cannabis-Aufzuchtanlage zu betreiben.

Haus in Tamsweg durchsucht



Die zwei Männer, 25 und 35 Jahre alt, hätten sich sich zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchung nicht in der Wohnung befunden. In dieser wurden laut der Exekutive mehrere Aufzuchtzelte samt Cannabispflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien vorgefunden und sichergestellt. Außerdem seien diverse weitere Suchtmittel – konkret nennt die Polizei Amphetamin und Cannabisharz – und Suchtmittelutensilien sowie eine verbotene Waffe sichergestellt worden. Ein vorläufiges Waffenverbot sei gegen die beiden beschuldigten Männer ausgesprochen worden. Weitere Ermittlungen seien am Laufen.

