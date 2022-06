50 Jahre Freundschaft Tamsweg und Wewer

Großer Aufmarsch in Tamsweg. Zahlreiche Abordnungen von Schützen, sowie Blasmusiken aus dem ganzen Lungau und den angrenzenden steirischen Gemeinden Ranten und Krakau haben sich eingefunden. Und Gäste aus Deutschland. Aus dem etwa 900km entfernten Paderborn sind gut aussehende Schützen, gut aussehende Blasmusiker und noch besser aussehende Frauen angereist.

Die Schützenbruderschaft des Stadtteiles Wewer und die Bürgergarde Tamsweg, feierten ihre schon 50 Jahre dauernde Freundschaft mit einem großen Festakt auf dem Tamsweger Marktplatz. Mit Feldmesse, Festansprachen und einer besonderen Ehrung. Obristleutnant Albert Planitzer wurde für seine langjährigen Verdienste um das Schützenwesen, insbesondere um die Bürgergarde Tamsweg, der Wappenbrief der Marktgemeinde Tamsweg verliehen!

Alles wohlwollend beobachtet von den drei Samsonen aus Tamsweg, Wölting und Krakau.

Am Schluss marschierte man. Erst zur Defilierung vor dem Schloss Kuenburg und dann in die nächsten 50 Freundschafts - Jahre.