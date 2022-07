Erfolgreiches LEADER-Projekt „My view – Jugend macht Filmdokus“ vorgestellt

Am 30. Juni wurden in der WK Tamsweg die filmischen Ergebnisse des LEADER-Projekts „My view“ präsentiert. Der Verein Lern.Film.Studio hatte es mit Unterstützung von LEADER Biosphäre Lungau SchülerInnen ermöglicht, ihre eigenen Nachrichten zu produzieren und mit StakeholderInnen zu diskutieren.

Die Schülerinnen und Schüler der LFS Tamsweg sowie des Multiaugustinums bekamen in den letzten Wochen Einblick in die Welt des Filmemachens: Im Rahmen des Schulunterrichtes fanden Medien-Workshops statt, bei denen die Jugendlichen nicht nur zum Thema Fake News und der Bedeutung von unabhängigen Nachrichten sensibilisiert wurden, sondern auch lernten, mit professionellem Equipment ihre eigenen Nachrichtenclips zu erstellen. Sie bekamen die Möglichkeit, selbst am Schnittcomputer zu arbeiten, Interviews zu führen und die Filme selbst zu drehen. Das Highlight des Projektes war sicherlich der Besuch im RTS-Studio in Salzburg, wo die vorgefertigten Filmclips den letzten Feinschliff bekamen.

Gemeinsam mit dem Team des Lern.Film.Studios unter der Projektleitung von Susanne Radke und in Zusammenarbeit mit dem Lungauer Filmemacher Tom Mayer entstanden informative Nachrichtenclips, die am 30. Juni in der Wirtschaftskammer Tamsweg der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Im Anschluss daran wurde mit LAbg. Simon Heilig-Hofbauer (Landes-GF Grüne Salzburg) Markus Schaflechner, MSc., MBA (Leiter Regionalverband Lungau und Management UNESCO Biosphärenpark Salzburger Lungau), Mag. Petra Lüftenegger (Geschäftsführung LEADER Biosphäre Lungau und LEADER Management), Mag. Josef Lüftenegger (Leiter der Bezirksstelle Lungau der Wirtschaftskammer Salzburg) und Christina Zitz (Akzente Tamsweg) über die präsentierten Anliegen der Jugendlichen diskutiert. Die DiskussionsteilnehmerInnen zeigten sich sehr begeistert von den beeindruckenden Filmclips und bedankten sich beim Lern.Film.Studio, das an diesem Abend auch von einem Jugend-Filmteam begleitet wurde, für diese einzigartige Medien-Initiative. „Mich freut besonders, dass an diesem Abend so intensiv diskutiert wurde und dass man den Jugendlichen gezeigt hat, dass ihre Anliegen - etwa im Bereich Nahverkehr – sehr ernst genommen werden!“, so Susanne Radke. Das Projekt findet auch in den LEADER-Regionen Salzburger Seenland und Lebenswert Pongau statt und wird im nächsten Jahr mit einem großen Film-Wettbewerb beendet.

Für interessierte Jugendliche gibt es von 16. bis 18. August 2022 die Möglichkeit, KOSTENLOS an Workshops des Lern.Film.Studios teilzunehmen und das Ferienangebot in Kooperation mit dem Lungauer Bildungsverbund bis 19. August 2022 in Anspruch zu nehmen.

Anmeldung dazu unter office@lernfilmstudio.eu und Tel.: 0676/844 878 870 oder

info@lungauerbildungsverbund.at oder Tel: 0664/504 21 88

