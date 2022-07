Murtallauf 2022 – hier haben wir eine Bildergalerie von der 3er-Team Challenge am Marktplatz Tamsweg für dich zum Ansehen!

TAMSWEG. In diesem Beitrag findest du unsere Fotos von der 3er-Team Challenge im Rahmen des Murtallaufs 2022. Stattgefunden hat das Ganze am Marktplatz in Tamsweg. Jeweils zu Dritt galt es einen Staffellauf zu absolvieren, wobei auf der vorgeschriebenen Strecke eine Basketball-Station wartete, nach der es Strafrunden zu drehen gab, wenn man den Korb nicht traf.

