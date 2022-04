Der ASVÖ-Schützenverein Lessach, mit seinem Luftpistolenschützen Johannes Kröll gibt ein kräftiges Lebenszeichen von sich.

LESSACH, WEIZ. Nach mehrjähriger Pause durfte sich der Lessacher Luftpistolenschütze Johannes Kröll über einen zweifachen Österreichischen Meistertitel freuen.

Für ihn gab es sowohl Gold im Einzelbewerb LP1 (40 Schuss) als auch mit der Mannschaft, wobei der jahrelang bestehende österreichische Rekord gleich um 7 Ringe verbessert wurde.

In der Disziplin LP5 (Schnellfeuer) reichte es dann noch für Silber im Einzelbewerb und Bronze im Mannschaftsbewerb.

Die Österr. Staatsmeisterschaft fand in Weiz in der Steiermark statt.

Fotos und Text: Asvö Schützenverein Lessach

