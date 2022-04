Zu einem Generationswechsel kam es unlängst bei der Neuwahl des Vereins des Tamsweger Wochenmarktes.

TAMSWEG. Gegründet vor mehr als 20 Jahren - im Jahr 2000, um genau zu sein - und seitdem von Adelheid Wind als Obfaru geleitet, hat sich der Tamsweger Wochenmarkt inzwischen etabliert und zu einer nahezu ganzjährigen Institution am Freitag in Tamsweg entwickelt. Seit 2015 ergänzt der "Kemmt's Eina" - Spezialitätenladen am Marktplatz die ganze Woche über das Angebot an regionalen Produkten.

Neue Führung

Adelheid Wind wurde nun von Corinna Wind als Obfrau abgelöst. Stellvertreterin ist Elisabeth Löcker, die Funktion der Schriftführerin übernimmt Iris Zitz von Julia Zitz, neue Frau Kassier wird Klara Nynar - sie löst Eduard Hötzer ab.

Der neue Vorstand spricht Adelheid Wind einen Großen Dank für ihre 22 jährige Tätigkeit aus. Sie selber sagt, sie hat den Wochenmarkt durch Höhen und Tiefen begleitet. Vor allem die letzten beiden (Corona-)Jahre haben gezeigt, dass der Trend zum regionalen Einkaufen anhält und die Versorgung aus der Region sehr wichtig ist.

Motiviertes Team

Corinna Wind leitet nun ein junges motiviertes Team, das weiterführen und ergänzen will, was die bisherigen Wochenmarktfahrer aufgebaut haben. Fünf Bauren und zwei Gewerbetreibende werden weiterhin jeden Freitag am Marktplatz und Montag - Samstag im "Kemmt'S Eina" ihre Waren anbieten.

Das Angebot kommt zu 80% aus biologischer Landwirtschaft.

