Holzsymposium "Holz und Tourismus - eine perfekte Symbiose"

Programm - Donnerstag, 12. Oktober 2017:

Programm - Freitag, 13. Oktober 2017:

18:00 Uhr: Begrüßung Veranstalter, Moderation DI Gregor Grill18:10 – 18:40 Uhr: Innovative Produkte aus dem Lungau - Holzindustrie Hutter, Holzbau Bliem18:40 – 19:15 Uhr: Heimische Tourismusbetriebe setzen auf Holz; Impulsvorträge & Podiumsgespräch (Di Bora, Schlögelberger, Thaler)19:15 – 20:00 Uhr: Arch. DI Dr. Herwig Ronacher – „Holz. Chance für den Tourismus“20:00 – 20:15 Uhr: Publikumsdiskussionca. 20:15 Uhr: Ende der Veranstaltung & Buffet13:00 – 14:30 Uhr: Betriebsbesichtigung der Hutter Holzindustrie GmbH14:30 – 15:30 Uhr: Holzbau Bliem15:45 – 16:30 Uhr: Bauprojekt der Familie Di Boraca. 16:30 Uhr: Ende der Veranstaltung

Es wird um Anmeldung bis Freitag, 06. Okt. 2017 per Fax +43 (0)6244 / 300 20 25 oder per Email office@proholz-sbg.at gebeten.