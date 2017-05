Wasser Marsch!

15.05.2017, 07:43 Uhr

Wir wussten noch gar nicht wieviel Druck in so einem Wasserschlauch sein kann, so dass wir manchmal gar nicht alleine so viel Kraft hatten, den Schlauch zu halten.Wir waren eine richtige "Feuerwehrmannschaft".Nach den vielen aufregenden Erlebnissen gab es in der Zeugstätte noch eine herzhafte Jause für alle "JUngfeuerwehrleute"!Ein herzliches Dankeschön an den Feuerwehrkommandanten Alois Macheiner und an Josef Wieland, die sich estra am Vormittag Zeit für uns genommen haben und den Tag zu einem Erlebnistag gemacht haben. Vielleicht haben sie auch den einen oder anderen "Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau" rekrutiert!Vielen Dank sagen Andrea und die Kinder aus dem Kindergarten Göriach