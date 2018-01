Alpine Notlage bei Schiabfahrt am Fanningberg

26.01.2018, 23:07 Uhr

Am Fanningberg verirrte sich ein Wiener Ehepaar in der Dunkelheit auf der Schipiste.

WEIßPRIACH. Wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt, geriet ein Ehepaar aus Wien - Mann 75 Jahre, Frau 69 Jahre - am 26. Jänner 2018 im Schigebiet Fanningberg bei der Schiabfahrt von der Piste und verirrte sich bei eintretender Dunkelheit in einem Waldstück.Die beiden hätten per Handy den Notruf verständigt. Bergretter der Ortsstelle Mauterndorf, Angestellte der Bergbahnen sowie Alpinpolizisten konnten die beiden Wiener in einer Seehöhe von 1800 Metern unverletzt auffinden und anschließend ins Tal begleiten, so die Polizei in ihrem Bericht.

