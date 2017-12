Cookauvins saftige Cheesecake Brownies

26.12.2017, 10:23 Uhr

Wir lieben Brownies und Cheesecake! Warum also nicht verbinden zu diesen köstlichen Cheescake Brownies? Saftig und unwiderstehlich!.

Zutaten für 12 Brownies

20 g Butter (plus etwas mehr zum Einfetten der Form)

120 g Bitterschokolade

150 g brauner Zucker

3 Eier

60 g Mehl

250 g Magertopfen

250 g Frischkäse

60 g Zucker

1 Päckchen Vanillinzucker

Backform (23 x 23 cm)

Zubereitung

Den Backofen auf 180 °C vorheizen.Schokolade und Butter in einem Topf bei mittlerer Hitze unter Rühren zum Schmelzen bringen, danach in eine Rührschüssel füllen. Anschließend den braunen Zucker, das Mehl sowie 2 Eier hinzufügen und mit der Küchenmaschine oder dem Mixer zu einem glatten Teig verrühren.In einer 2. Schüssel Frischkäse und den Magertopfen mit dem verbleibenden Ei, Zucker und Vanillezucker zu einer cremigen Masse vermischen.Die Backform einfetten und mit 2/3 des Brownie-Teigs befüllen. Danach die Frischkäsecreme mit einem Kuchenspachtel gleichmäßig und vorsichtig darüber verstreichen. Als abschließende Schicht den restlichen Brownie-Teig auf der Frischkäse-Masse verteilen.Mit einem Holzstäbchen oder einer Gabel die Brownie- und Frischkäse-Mischung ineinander ziehen, sodass eine schöne Marmorierung entsteht. Anschließend die Brownies für 30 Minuten im Backofen backen, der Teig darf in der Mitte noch eine weichere Konsistenz haben. Danach kurz auskühlen.

Martin & Verena

Dieses und andere Rezepte findet ihr unter www.cookauvin.at und im Gasthof Gellnwirt in Tamsweg, wo Martin für euch kocht.