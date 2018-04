Verkehrsunfall in St. Michael

21.04.2018, 07:11 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 20. April 2018, in St. Michael, wie die Polizei in einer Presseaussendung berichtet.

ST. MICHAEL IM LUNGAU. Eine 23jährige Lungauerin fuhr am 20. April 2018 um ca. 17.45 Uhr mit ihrem PKW auf der Katschbergstraße von St. Michael in Fahrtrichtung Tamsweg, meldet die Polizei. In einer Linkskurve habe sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei gegen die Straßenböschung geprallt. Der PKW kam 30 Meter weiter in einem Feld zum Stillstand, heißt es weiter. Die 23-jährige sei schwer und eine 19-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus dem Lungau, unbestimmten Grades verletzt worden.

