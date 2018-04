Die erste Tamsweger TT-Mannschaft stellt den besten Erfolg der Vereinsgeschichte ein

23.04.2018, 11:02 Uhr

Tamsweg III nach Unentschieden beim überlegenen Tabellenführer weiter auf Kurs in Richtung Platz 2.

Salzburger Liga: TTC Intersport Frühstückl Tamsweg I – UTTC Neumarkt I 6:4

TAMSWEG. Die 10. Frühjahrsrunde schildert TTC-Sprecher Karl Stöckl wie folgt.Die höchste Salzburger TT-Liga ging mit der 10. Meisterschaftsrunde zu Ende und die Tamsweger Mannschaft feierte zum Abschluß den fünften Sieg der Saison. Drei Zähler gingen wieder einmal auf das Konto von Adam Smuda, Jürgen Dück und Josef Rehrl waren je einmal erfolgreich. Dazu kam noch der so wichtige Erfolg im Doppel durch Smuda/Dück. Leider reichte der hart erkämpfte, knappe Sieg nicht aus, um auf das Podest zu kommen. Mit dem vierten Platz in der Endtabelle kann das Tamsweger Trio jedoch auf eine tolle Saison zurückblicken, denn in der langen Vereinsgeschichte gelang erst einmal ein derart gutes Ergebnis. Herauszustreichen ist dabei zum einen die tolle Leistung von Adam Smuda, der in der Einzelrangliste zur Nr. 2 des Landes aufstieg sowie die Erfolge im Doppel wo Tamsweg in der Spezialwertung ebenfalls den zweiten Platz einnimmt.

Landesklasse: BSG Magistrat Salzburg I - TTC Intersport Frühstückl Tamsweg II 8:2



3. Klasse: BSG Magistrat Salzburg IV - TTC Intersport Frühstückl Tamsweg III 5:5

3. Klasse: TTC Kuchl VI - TTC Intersport Frühstückl Tamsweg IV 4:6

Auswärts beim überlegenen Tabellenführer – das war für die zweite Tamsweger Mannschaft eine Nummer zu groß. Wiederum konnte nur Hans Jürgen Neumann den Gegnern Parole bieten und ihnen zwei Einzelerfolge abringen. Der Rest war großteils eine sichere Angelegenheit für die Favoriten.Hier kam es zum Spitzenduell der 3. Klasse, denn die Mozartstädter hatten in der laufenden Saison noch keinen Punkt abgegeben und die Lungauer lagen bislang ungeschlagen auf Platz zwei. Dementsprechend spannend verlief diese Auseinandersetzung. Beinahe jedes einzelne Spiel war hart umkämpft und laufend wechselten die Sieger. Am Ende teilten sich die Teams verdienter Maßen die Punkte, womit sich die Tamsweger weiterhin die weiße Weste bewahren konnten und die Chance auf den zweiten Endrang erhalten bleibt. Ausschlaggebend für den erfolgreichen Auswärtsauftritt war eine starke Mannschaftsleistung wobei Peter Scheuerer und Andreas Thomasberger je zwei und Hannes Mayr einen Einzelsieg verbuchen konnten.Die vierte Tamsweger Mannschaft kommt gegen Ende der Saison immer besser in Schwung. Nach dem Unentschieden der letzten Woche steigerten sich Gappmayr & Co noch einmal und holten sich aus der TT-Hochburg Kuchl beide Punkte. Dabei glänzten vor allem Mannschaftsführer Leopold Gappmayr mit drei Einzelerfolgen und Junior Sebastian Eder mit zwei Siegen, Der gemeinsame Erfolg im Doppel sicherte den Lungauern den ersten Sieg nach dem Aufstieg.