Drei Lungauer Tabellenführer in den verschiedenen Klassen

22.04.2018, 10:51 Uhr

SC Leogang - SC Tamsweg 0:1 (0:0), Tor: Andreas Jäger (82.); 150 Zuschauer; Der SC Tamsweg musste in der Partie gegen die Pinzgauer einige Stammspieler ersetzen, u.a. Kapitän Hermann Maier und Goalie Bernhard Schiefer, erreichte jedoch durch ein spätes Tor von Andreas Jäger die erwarteten Auswärtspunkte und bleibt damit Tabellenführer der 2. Landesliga Süd.USV Zederhaus - USV Stuhlfelden 1:0 (1:0), Tor: Kevin Nussbaumer (34.); 100 Zuschauer. Zederhaus setzte die Gäste von Begin an unter Druck, spielte überlegen erzielte aber nur einen Treffer. Das Spiel musste in der ersten Spielhälfte für zehn Minuten unterbrochen werden, da der Schiedsrichter nach einen scharfen Ball aus kurzer Distanz ins Gesicht behandelt werden musste. Ein verdienter Heimsieg der Pfeifenberger Truppe, die nach der Niederlage von Tabellenführer St. Veit in Flachau, wieder an der Spitze der 1. Klasse Süd liegt und am kommenden Wochenende geht`s zum Derby nach Muhr.USC Ramingstein - TSV Unken 0:3 (0:1), 110 Zuschauer. Die Ramingsteiner kamen gegen die Pinzgauer nicht ins Spiel, vergaben nach der Gästeführung noch dazu einige Torgelegenheiten, kassierten am Ende aber die Gegentore zur Heimniederlage und bleiben damit am Tabellenende.FC St. Martin/T. - USK Muhr 7:0 (4:0), 200 Zuschauer. Die Muhrer schlittern im Lammertal in ein Debakel.FC Annaberg - Lungötz - USC Mariapfarr 0:1 (0:0), Tor: Bernhard Essl (30.); 120 Zuschauer; Die Lungauer gewannen auch die vierte Partie in Serie und bleiben damit Tabellenführer der zweiten Klasse Süd.