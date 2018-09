Franz Müllner will zwei weitere Rekorde sein eigen nennen

18.09.2018, 12:18 Uhr

Eine "Hercules Maschine C 130" will der Tamsweger ziehen und zwei Tage später "den schwersten Seitenstapler der Welt".

TAMSWEG, HÖRSCHING, PERG. Wenn er nur einen seiner zwei bevorstehenden Weltrekordversuche schafft, dann hat er bereits 28 oder 29 in der Tasche, denn 27 offizielle Rekorde hält er bereits: Franz "The Austrian Rock" Müllner. Der Tamsweger Extrem- und Showsportler will am 25. September in Hörsching ein Flugzeug des Typs "Hercules Maschine C 130" ziehen – in militärischem Outfit versteht sich, weil Franz im Alter um die 20 selbst einige Jahre Elitesoldat beim Österreichischen Bundesheer war.

Nur zwei Tage zum Verschnaufen

Viel Verschnaufpause hat The Austrian Rock danach nicht, denn zwei Tage später, am 27. September, möchter er "den schwersten Seitenstapler der Welt, von Bulmor", wie Franz schildert, in Perg ziehen.