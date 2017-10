Heimniederlage für Ramingstein

15.10.2017, 11:03 Uhr

USK Muhr gewinnt in Rauris.

FC Hallein 04 - USK St. Michael 2:1 (0:1), Tor: Marc Gfrerer (30.), 60 Zuschauer. St. Michael stand kurz vor den ersten Auswärtspunkten, aber kurz vor Spielende überschlugen sich die Ereignisse: in der 86. Spielminute erhielt der Torschütze Marc Gfrerer die Gelbe und anschließend die gelb/rote Karte wegen Unsportlichkeiten und daraufhin fielen die entscheidenden Gegentore in der Nachspielzeit in Minute 91 und 92.

USK Rauris - USK Muhr 1:2 (0:2),Tore: Jürgen Gruber (24., 30.), 200 Zuschauer. Einen eher unerwarteten Auswärtserfolg gab es für die Lungauer, die mit diesem Sieg den letzten Tabellenplatz abgaben.USC Ramingstein - FC St. Martin/T. 0:2 (0:0), 150 Zuschauer. Die Heimmannnschaft kämpfte zwar mit vollem Einsatz, zu einem Punktezuwachs gegen den Tabellenzweiten reichte es aber nicht.