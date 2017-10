Mauterndorf verliert gegen Filzmoos

08.10.2017, 18:50 Uhr

Ramingstein in Hüttschlag ohne Punkte

USV Hüttschlag - USC Ramingstein 3:0 (2:0), 80 Zuschauer. Ramingstein hatte nur elf einsatzbereite Spieler zur Verfügung und verlor in der 80. Minute Stefan Moser durch die gelb/rote Karte und war damit chancenlos.USC Mauterndorf - USK Filzmoos 1:2 (1:0), Tor: Bernhard Santner (27.), 100 Zuschauer. Eine unglückliche Niederlage für die Lungauer, da der alles entscheidende Treffer für die Gäste erst in der Nachspielzeit fiel. Zudem verloren die Mauterndorfer Spielertrainer Samir Brkic in der 57. Minute durch die gelb/rote Karte und mußten über eine halbe Stunde mit einem Mann weniger agieren.