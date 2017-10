Tamsweg schlägt Tabellenführer

08.10.2017, 10:55 Uhr

Zederhaus übernimmt Tabellenführung

, Tore: Manuel Feuchter (60.), Alexander Lischent (74. FE.), Sebastian Eggel (82.), 180 Zuschauer. Eine Stunde spielten beide Teams abwartend und auf Sicherheit bedacht. In den letzten dreißig Spielminuten erhöhte die Heimmannschaft den Druck und erzielte auch die nötigen Tore zum verdienten Heimsieg gegen den bisher in der laufenden Meisterschaft ungeschlagenen Tabellenführer. Die Antrettertruppe belegt nach diesem vollen Punktegewinn den 3. Tabellenplatz in der 2. Landesliga Süd.

, Tore: Daniel Pfeifenberger (13., 79.), Lukas Baier (38.), Michael Fünfleitner (93.), 150 Zuschauer. Die Lungauer waren von Beginn an spielbestimmend und siegten verdient. Mit diesem Erfolg übernehmen die Zederhauser die Tabellenführung in der 1. Klasse Süd und könnten diese mit einem Punktegewinn am kommenden Wochenende, beim Heimspiel gegen den "Nachbarn" aus Flachau, verteidigen., Tor: Stefan Pagitsch (25.), 80 Zuschauer. Muhr kassierte nach dem Ausschluß von Fabian Pfeifenberger in der 78. Spielminute noch 2 Gegentore und bleibt mit dieser Niederlage am Tabellenende.