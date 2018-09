Lukas Wind stieg Anfang 2018 in die "Disco Villa" ein

19.09.2018, 04:00 Uhr

Seit Jahresbeginn führen Marco Wirnsperger und Lukas Wind den Betrieb.

Bemühen um älteres Publikum

MARIAPFARR. Marco Wirnsperger aus Mariapfarr ist bereits seit 2014 Geschäftsführer der Discothek Villa in Mariapfarr-Bruckdorf. Anfang des Jahres stieg als Partner Lukas Wind aus Tamsweg-Mörtelsdorf als zweiter Geschäftsführer des Lungauer Nightlife-Tempels ein.Grundsätzlich wollen die beiden das aus ihrer Sicht bewährte Konzept der letzten Jahre fortführen. In Zukunft plant man aber auch sich verstärkt um die Ansprüche des etwas älteren Publikums bemühen. Es wurden zuletzt auch schon unter der Woche schon eigene Abende für diese Zielgruppe veranstaltet – etwa jeden letzten Donnerstag im Monat ein Tanzabend mit dem Titel „Kerzerlabend“ und mit Livemusik sowie Taxitänzern.

Starthilfe für junge Künstler

Neue WC und mehr Taxis

Zudem planen Wirnsperger und Wind verstärkt junge Künstler, insbesondere aus dem Lungau, einbinden und jenen die Möglichkeit bieten, bei Auftritten Erfahrung zu sammeln und die ersten Sporen vor Publikum zu verdienen.Die Sommerpause 2018 wurden in der Disco Villa genutzt, die in die Jahre gekommenen Sanitärräume zu erneuern: das 22 Jahre alte Design wurde durch moderne Gestaltungsideen aufgewertet.Auch die Taxiflotte wurde auf nunmehr acht Fahrzeuge aufgestockt. Damit wollen die beiden Geschäftsführer den Gästen den Komfort bieten, dass auch der letzte Gast "sicher nach Hause kommt", wie Wirnsperger und Wind betonen.____________________________________________________________________________________Du möchtest über Neuigkeiten aus deinem Bezirk informiert werden? Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081