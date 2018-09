Spezialberatungstage: Arbeiterkammer prüft Arbeitstvertrag

18.09.2018, 10:37 Uhr

SALZBURG. Die Arbeiterkammer (AK) Salzburg bietet Spezialberatungstage rund um Arbeitsverträge an. „Bevor Sie einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben, kommen Sie zu uns in die Arbeiterkammer und lassen Sie ihn von unseren Expertinnen und Experten prüfen“, rät AK-Präsident Peter Eder, „es ist oft schwer, bei den vielen Bestimmungen den Überblick zu bewahren.“ Die spezielle Beratungstage-Aktion läuft zwischen 24. September und 5. Oktober, Montag bis Donnertag, von 9 bis 17 Uhr, und Freitag von 9 bis 13 Uhr. Wer keine Zeit hat, in das Beratungscenter zu kommen, könne seinen Arbeitsvertrag auch an die AK schicken.