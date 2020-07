Nach Schließung der Commerzialbank-Filialen werden die Auszahlungen im Sozialbereich auf Bar umgestellt und mit der Post gebracht.

BURGENLAND. Betroffene Bezieher und Bezieherinnen von Sozialleistungen sind angehalten, ein neues Konto bei einer anderen Bank zu eröffnen, bis dahin erfolgt die Auszahlung per Post.

Barauszahlung

„Sobald neue Kontodaten von den Betroffenen bekannt gegeben wurden, erfolgen die Auszahlungen darauf. Oberstes Ziel ist es nun, die Menschen zu beraten und zu unterstützen“, so Soziallandesrat Christian Iilledits. Konkret betrifft die Maßnahme Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen und Förderungen seitens des Landes Burgenland sowie Bezieherinnen und Bezieher von Landeszuschüssen. Unter anderem geht es um die Förderung für 24-Stunden-Betreuung. Auch das Bundessozialamt hat die Zuschüsse bereits auf Barauszahlung umgestellt.

Finanzielle Nahversorgung sicherstellen

Durch die Schließung der insgesamt neun Filialen ist das Netz an Bankomaten und Auszahlungsstellen im Bezirk Mattersburg drastisch geschrumpft. Nun ist es wichtig, die finanzielle Nahversorgung wieder herzustellen. Besonders jene Gemeinden, in denen Filialen der Commerzialbank geschlossen wurden, sind in finanzieller Hinsicht von der Affäre betroffen. Hier wird das Gespräch mit den Bürgermeistern gesucht.

„In Mattersburg trifft das Aus der Bank besonders viele Menschen – sowohl im Privat- als auch im Firmenbereich. Sie haben die bestmögliche Rechtsberatung verdient," sagt Bgm. Ingrid. Salamon.

Flugblatt an alle Haushalte

„Beraten werden auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie Wirtschaftstreibende im Bezirk", so LR Illedits. Ein Flugblatt mit Informationen zur Causa Commerzialbank und wichtigen Kontaktnummern geht an alle Haushalte im Bezirk Mattersburg und ist auf der Homepage der Landesregierung (www.burgenland.at) abrufbar.