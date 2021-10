Eine Person, die sich an den Tagen zwischen 30. September und 5. Oktober 2021 in der Ordination Dr. Elisabeth Brauner in Wiesen aufgehalten hat, wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

WIESEN. Daher ergeht durch die Gesundheitsbehörde vorsorglich folgender öffentlicher Aufruf: Personen, die an den Tagen 30. September, 1. Oktober sowie 4. und 5. Oktober 2021 die Ordination Dr. Elisabeth Brauner in Wiesen besuchten, werden ersucht, sich in einer burgenländischen Apotheke einem PCR-Test zu unterziehen oder einen PCR-Gurgeltest zu Hause selbstständig durchzuführen und ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Dies gilt auch für Personen, die bereits vollständig geimpft sind.