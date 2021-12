Der Neudörfler Gartengestalter Georg Mandlich unterstützt den neuen Sozialmarkt in Mattersburg mit einer Christbaum-Spende.

MATTERSBURG/NEUDÖRFL. "Es ist mir ein Anliegen, dass auch Menschen die es vielleicht finanziell gerade nicht so gut haben ein schönes Weihnachtsfest mit Christbaum feiern können", so Georg Mandlich.

Spende kam unerwartet

Die Freude im Sozialmarkt Mattersburg ist groß. "Wir haben mit so einer tollen Spende absolut nicht gerechnet", freut sich Marktleiterin Alexandra Wagner und weiter "Die Freude ist groß, dass wir so tolle und großzügige Unternehmer im Bezirk haben die auch an jene Menschen denken die es vielleicht gerade nicht so gut haben."

Der Neudörfler Gartengestalter kam heute Mittwoch mit seinem Team und übergab die 25 Christbäume persönlich an soogut-Marktleiterin Alexandra Wagner und ihre Stellvertreterin Christina Schultes-Maxl.

"Man sollte immer auch ein wenig an seine Mitmenschen danken. Vor allem in der Weihnachtszeit", so Mandlich.

Transportsicherung gilt auch für Christkind und Weihnachtsmann

Damit der Christbaum zu Hause schön geschmückt werden kann, muss er erst sicher und vor allem richtig nach Hause gebracht werden. "Es gelten dieselben Vorschriften wie für jedes andere Transportgut. damit es keine 'schöne Bescherung' schon vor dem Heiligen Abend gibt", verweist der ARBÖ in einer Aussendung darauf, dass sich auch Christkind und Weihnachtsmann an die gesetzlichen Regelungen für den Transport von Gütern halten müssen.

"Bei unsachgemäßem Transport drohen Strafen bis zu 5.000 Euro und eine Punktevormerkung im Führerscheinregister. Auch Probleme mit der Versicherung sind vorprogrammiert, sollte es zu einem Unfall kommen und die Ladung nicht vorschriftsgemäß gesichert wurde", erklärt ARBÖ-Rechtsexperte Martin Echsel.

ARBÖ-Tipps für den richtigen Transport:

Wird der Christbaum am Dach transportiert, muss er gut verzurrt sein und die Spitze sollte nach hinten zeigen. Ist der Christbaum zusätzlich in einem Netz, sorgt dies für noch mehr Sicherheit.

Ragt die Ladung auf dem Dach mehr als einen Meter über den vordersten oder hintersten Teil des Fahrzeugs, muss dies durch eine Tafel erkennbar gemacht werden. Die Maße der Tafel müsen 25x40 cm sein und mit einem 5 cm breiten rot rückstrahlenden Rand gekennzeichnet sein. Selbst wenn der Baumwipfel aus einem Kombi hinausragt und das Metermaß überschreitet, muss eine solche Kennzeichnung angebracht werden.

Werden kleinere Bäume im Innenraum des Autos transportiert, muss auch hier dafür gesorgt werden, dass der Baum gesichert ist. Dabei ist darauf zu achten, dass die Sicht der Lenkerin oder des Lenkers nicht beeinträchtigt ist – gute Rundumsicht muss gegeben sein und auch beim Blick in den Rückspiegel darf man kein Grün sehen.

Handbremse und Schalthebel müssen problemlos bedienbar sein.

Die Geschwindigkeit anpassen und die Tanne quer lagern: Im Falle eines abrupten Bremsvorgangs kann der Christbaum zu einem gefährlichen Geschoß werden.

Werden kleinere Bäume im Kofferraum oder auf der umgelegten Rückbank transportiert, schützt eine alte Decke den Innenraum vor Harzflecken.

