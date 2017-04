Kinder gestalten Mattersburger Spielplatz mit

24.04.2017, 16:14 Uhr

Lebensqualität ausbauen

Der STEP 2030 ist ein raumplanerisches Instrument um die grundlegenden Ziele der Mattersburger Stadtentwicklung festzuschreiben. „Ziel ist es, Mattersburg als lebenswerte Wohlfühlstadt zu erhalten und auszubauen,“ bringt es Bgm. Ingrid Salamon auf den Punkt.

Kinderspielplatz Europaplatz

Kinder gestalten mit

„Eine tolle Idee“

Zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung gehört auch der Ausbau und die Errichtung von Kinderspielplätzen im Stadtgebiet. Noch vor dem Sommer wird deswegen der Kinderspielplatz beim Europaplatz rundum erneuert.Dafür hat sich die Stadt ein ganz besonderes Projekt ausgedacht: Denn die Erstklässler der VS Mattersburg planten den Spielplatz nach ihren Wünschen und Vorstellungen. Alle Kinder konnten auf einer Zeichnung darstellen, was ihrer Meinung nach auf einem Kinderspielplatz nicht fehlen darf.So wird der neue Kinderspielplatz zahlreiche Highlights bieten. Darunter eine Spielburg, eine Nestschaukel, Rutschen, ein Klettergitter und eine Reckstange.„Die Kinder miteinzubeziehen ist eine tolle Idee. Ich möchte mich bei den Pädagoginnen und ganz besonders bei den Schülern für ihr Engagement und ihren Einsatz danken“, so Bürgermeisterin Ingrid Salamon.