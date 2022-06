Den Alltag hinter sich lassen, sich mit anderen Menschen treffen, die Natur genießen. Das alles soll ein Garten bzw. ein Park bieten. Für die Gemeinde Melk ein wichtiger Punkt.

MELK. „Wir als Stadtgemeinde Melk sind seit Juni 2012 bei Natur im Garten, haben auch dreimal in Folge den goldenen Igel erhalten und bieten so unseren Bürgern eine ökologische Möglichkeit, auch innerhalb einer Stadt einen schönen ‚grünen Flecken‘ zum Entspannen und Freunde treffen anbieten zu können", sagt Bürgermeister Patrick Strobl.

"Die Natur ist das wertvollste Gut, welches wir Menschen haben. Es spendet uns nicht nur gute Luft und wertet durch seine Pracht unsere Landschaft bzw. das Stadtbild auf, es ist noch so viel mehr. Die Natur kann unsere Seelen heilen, wenn es uns einmal nicht so gut geht."

Tipps für den Garten



In der Melker Innenstadt machte im Zuge des Wochenmarktes die Natur im Garten „Blühsterreich-Tour“ Halt und versorgte die interessierte Bevölkerung mit wertvollen Tipps rund um den Garten.

Die Tipps wurden dabei von einem wahren Profi gegeben. Niemand geringerer als der populäre Bio-Gärtner Karl Ploberger gab den Besuchern Ratschläge für ihre Gartengestaltung.