Aktuelle Studien belegen, dass Zuzügler bis zu zehn Jahre bereits in der Gemeinde sind, dann erst Wurzeln fassen und sich folglich zum Beispiel bei Vereinen engagieren.

Die Willkommensmappe soll das gesamte Angebot für Alltag und Freizeit der Marktgemeinde den Zua’groasten vorstellen und näherbringen. Eine schnellere Integration in die Gemeinde soll gefördert und die Beziehung zum Ort und speziell zur Bevölkerung gestärkt werden.

Zukünftig soll die Mappe und ein Goodie den Zua'groasten beim Zua’groast & dahoam Stammtisch überreicht werden. Zu dem Stammtisch lädt einmal jährlich der Bürgermeister alle Zuzügler ein. Dabei sollen die neuen Bürger/innen die Gemeinde, sowie auch deren Vertreter besser kennenlernen. Der erste Stammtisch ist 2022 geplant.

Neben den Zuzüglern sind auch Babies neue GemeindebürgerInnen. Die bisherigen Informationsmaterialien und Präsente zur Geburt werden mit einem Turnbeutel und einem praktischen Goodie ergänzt.

"Die Aktion soll neuen Bürger/innen zeigen, dass wir sie gerne in unserer wunderschönen Gemeinde willkommen heißen und uns freuen, wenn sie Teilhabe am sozialen Leben haben." so Bürgermeister Gerhard Leeb