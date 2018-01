"The Diamonds" mit schriller Travestie Show im Brauhaus

WIESELBURG. In der Reihe „Musikalische Konfetti“ von Kultur Er Leben erwartet das Publikum am Freitag, 2. Februar um 19:30 Uhr im Brauhaus Wieselburg etwas Besonderes.„Welcome“ mit dem Travestie-Duo „The Diamonds“ ist die Show der etwas anderen Art: farbenfroh, schrill und mit viel Humor. Die beiden Travestiekünstler Rene Köck und Patrick Schindelegger verwandeln sich in unzählige Rollen und bringen das Publikum zum Staunen. Karten gibt es im Vorverkauf auf der Stadtgemeinde Wieselburg unter Tel. 07416/52319 oder unter mail@kulturerleben.info