Ein "bäriger Heiratsantrag" in Ybbs

09.05.2017, 08:51 Uhr

Das Lastkrafttheater feiert eine gelungene Premiere in der Donaustadt

Sandra Pascal

Max "Iwan" Mayerhofer

David "Grigor" Czifer

Jörg "Stepan" Stelling

Karl Moser

Ulrike Schachner

YBBS. "Gehen Sie, oder warten Sie noch! Nein, gehen Sie, gehen Sie auf der Stelle", spielen bei Jelena, gespielt von, im Theaterstück "Der Heiratsantrag / Der Bär" in der Firma Mitterbauer in Ybbs die Gefühle verrückt.Zuerst streitet sie mitregelrecht um einen Heiratsantrag, danach möchte sie Schuldeneintreibereigentlich am liebsten erschießen und lässt sich von Vaterdoch noch zum Heiraten überreden."Ein wirklich gelungenes Theaterstück. Doch so einen 'Heiratsantrag' wünscht man sich nicht", hält Landtagsabgeordneternach der Aufführung fest. "Er sollte schon romantisch sein und von ganzem Herzen kommen", kommt Stadträtinins Schwärmen.