"Gutes Benehmen" im Schloss Artstetten

24.04.2017, 16:15 Uhr

Das Theaterstück "Der gute Ton" feierte in den Gemäuern des Schlosses seine Welt-Uraufführung.

Maria Mayer

Wolfgang Mayer

Claudia Marold

David Czifer

Max Mayerhofer

Peter Pausz

Karl Gruber

Thomas Fronatitz

Dietmar Zahn

ARTSTETTEN. "Gutes Benehmen oder ein guter Ton, das ist es, wenn man mit seinen Mitmenschen gut umgeht", erklärtin Anwesenheit ihres Gattenbei der Premiere des Theaterstückes "Der gute Ton" im Schloss Artstetten.Dabei bringen die Darstellerundsowie Regisseurden Besuchern des Stückes das richtige Benehmen in ihrer Umgebung bei. "Eigentlich muss man diesen Umgang schon vom Elternhaus aus lernen", bringt esauf den Punkt, dass diese Verantwortung bei Mama und Papa liegt. "Auf jeden Fall braucht man für den guten Ton ein gutes Bauchgefühl. So funktioniert das Zusammenleben am besten", erklärtVon einer anderen "Warte" sieht dies. "Na ja, eigentlich braucht man für den Ton das richtige Instrument", scherzt Zahn.