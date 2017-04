Melk: "Elektrisierender" Besuch des Präsidenten

28.04.2017, 15:18 Uhr

Markus Wieser von der Arbeiterkammer NÖ besuchte im Zuge der Regionaltour die Firma Gottwald in Melk.

MELK. "Ein wirklich schöner und neuer Standort. Hier lässt es sich sicher gut arbeiten", staunt Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser schon am Anfang der Betriebs-Tour in der Firma Gottwald in Melk. Im Zug der "AK-Regional-Tour" möchten die "Arbeitervertreter" auf ihre verschiedensten Aktionen und Themen aufmerksam machen. Geschäftsführer Jürgen Gottwald führte dabei den Präsidenten sowie den Bezirksstellenleiter Peter Reiter durch die Büroräumlichkeiten und die Produktionshallen.