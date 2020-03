Angelobung in Walterskirchen

WALTERSKIRCHEN. Am Freitag, den 13. März findet in Walterskirchen die feierliche Angelobung von 160 Soldaten der Kasernen Mistelbach und Korneuburg statt. Bereits ab 14 Uhr beginnt beim Feuerwehrhaus eine Informationsschau, bei der Fahrzeuge und Gerät des Aufklärungs- und Artilleriebataillon 3 präsentiert werden. Währen der Schau erfolg auch die Ausgabe von Gratiskostproben aus der Gulaschkanone, und ab 16.30 Uhr spielt die Militärmusik NÖ ein Platzkonzert. Der eigentliche Höhepunkt, die Angelobung mit anschließendem großem Zapfenstreich, beginnt um 17.30 Uhr am Hauptplatz.