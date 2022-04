Gemütliche Familienwanderung in Laa

LAA. Am Sonntag, den 1. Mai 2022 lädt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch im Rahmen der „Gesunden Gemeinde“ wieder zu einer gemütlichen Familienwanderung ein. Start ist um 14 Uhr vor der Laaer Burg. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Die Strecke über 6,5 km führt teilweise entlang des Mühlbaches und endet mit einem gemütlichen Ausklang beim Heurigen Diem am Kellerhügel in Laa an der Thaya.