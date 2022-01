GAWEINSTAL. Am 17. Jänner wurde die FF Gaweinstal per Sirene zu einer brennenden Sperrmüllmulde im Ortsgebiet alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräften loderten bereits die Flammen aus der Mulde.

Unter Atemschutz wurde mit der Brandbekämpfung begonnen. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte durch den betriebseigenen Telelader, welcher mit einer zwei Kubikmeter fassenden Leichtgutschaufel ausgestattet war.

Mit dem Telelader wurden insgesamt zehn Kubikmeter Wasser in das brennende Objekt gekippt, wodurch sich ein rascher Löscherfolg abgezeichnet hat. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.