ATZELSDORF. Am Samstag, den 9.5.2020 wurden die Feuerwehren Gaweinstal, Atzelsdorf, Höbersbrunn, Pellendorf und Ladendorf mittels Sirene zu einem Fahrzeugbrand auf die Verbindungsstraße Neubau – Paasdorf (L10 / L6) alarmiert.

Zwei Pkws waren frontal zusammengestoßen und in Brand geraten. Ein Fahrzeug stand bereits in Vollbrand. Weiters breitete sich das Feuer auf den danebenliegenden Wald aus. Daher wurde bereits bei der Anfahrt auch die FF Ladendorf nachalarmiert.

Die vier verletzten Insassen (davon drei schwerverletzte) waren bereits aus den Fahrzeugen von einem nachfolgenden Autofahrer, gerettet worden.

Nach dem Eintreffen der Rot-Kreuzmannschafften – fünf Rettungswägen und ein Notarztwagen – wurden die Verletzten erstversorgt. Um die drei Schwerverletzten so rasch wie möglich abtransportieren zu können, wurden von Notruf 144 drei Notarzthubschrauber Christophorus 9 aus Wien, Christophorus 3 aus Wiener Neustadt und Martin 5 von Heli Austria - Baden alarmiert.

Anschließend wurden die Fahrzeuge auf Anweisung der Polizei verladen und beim Feuerwehrhaus Gaweinstal deponiert.

Insgesamt waren fünf Feuerwehren mit 13 Fahrzeugen und 64 Feuerwehrmitgliedern, zwei Polizeifahrzeuge mit vier Mann und sechs Rettungsfahrzeuge mit zwölf Personen im Einsatz.

Der Einsatz fand trotz warmen Temperaturen unter allen vorgeschrieben Sicherheits- und Hygienemaßnahmen im Rahmen der Corona / Covid-19 statt.