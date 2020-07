Dein Weinviertel-Accessoire für einen coolen Sommer

Dein Must-have für einen coolen Sommer im Weinviertel bekommst du von der LEADER Region Weinviertel Ost! Auf der Webseite des LEBENS.werten Weinviertel die Weinviertel-Brille ausschneiden und zusammenkleben, ein Foto schießen und eine FUJIFILM-Sofortbildkamera gewinnen!

An heißen Sommertagen coole Fotos knipsen! So lautet die Devise für das Gewinnspiel der LEADER Region Weinviertel Ost. „Wir haben viele witzige Weinviertel-Accessoires für euer Sommer-Fotoshooting entworfen und freuen uns auf eure Schnappschüsse!“ fordert die Geschäftsführerin der LEADER Region Weinviertel Ost Christine Filipp die Weinviertlerinnen und Weinviertler auf.

Und so funktioniert’s: Weinviertel-Brille von Webseite des LEBENS.werten Weinviertel (www.lebens-wertes-weinviertel.at) ausdrucken, ausschneiden und zusammenbauen. Alternativ gibt’s auch noch andere witzige Weinviertel-Accessoires auf der Webseite zum Downloaden. Mit Weinviertel-Krawatte, Weinviertel-Krönchen oder Weinviertel-Aktenkoffer in Pose werfen und ein lustiges Sommerfoto mit dem Handy knipsen. Das Bildmaterial an leader@weinviertelost.at senden und mit ein bisschen Glück kann man eine FUJI-Sofortbildkamera gewinnen!

Auch Landtagspräsident Carlo Wilfing ließ sich das nicht zweimal sagen und posierte schon mal gekonnt und standesgemäß, wie es sich für „Mr. Weinviertel“ gehört, im Weingarten. „Macht’s mit bei der Gaudi und schickt’s eure Schnappschüsse ans LEADER-Büro. Ich bin schon gespannt, wer das lustigste Foto zusammenbringt.“ freut er sich schon auf die Einsendungen. Denn immerhin übergibt er die Kamera persönlich und verspricht zur feierlichen Übergabe auch ein gemeinsames Achterl Weinviertel DAC, das auch bei dem ein oder andern Fotoshooting wohl nicht fehlen darf…

Einsendeschluss ist der 6.9.2020.

Das Gewinnspiel ist Teil einer großangelegten Marketing-Kampagne zum Projekt „Regionsbewusstsein Weinviertel“, indem der Stolz und das Bewusstsein auf unser Weinviertel gestärkt werden soll. Viele Aktionen und Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, dazu zählen etwa der 1. Weinviertel-Tag am 15.6.2020 mit dem Hissen der orangenen Weinviertel-Fahnen in den 122 Gemeinden des Weinviertels oder das Basteln von Weinviertel-Fahnen in Schulen und Kindergärten. Alle Aktionen rund um das von der EU geförderte Projekt sind auch der Webseite www.lebens-wertes-weinviertel.at nachzulesen.