Überraschende Kurzgeschichten von Michael Staribacher



ECOCHENBRUNN. „Der Gefühlsempfänger“, eine Sammlung von spannenden Kurzgeschichten von Michael Staribacher, erschien nun erstmals als handliches Taschenbuch in der Edition Weinviertel. In mehr als 40 Kurzgeschichten über große Leidenschaften, Liebe, Freundschaft, Verzweiflung oder Tod hat der Autor jede Menge Ironie und Überraschungen verpackt.

Bisher kannte man Michael Staribacher aus Eichenbrunn eher als Verfasser von Dialekt-Wörterbüchern. Zuletzt erschien auch sein Buch über Weinviertler Orts-Spitznamen „Sterzfresser und Gnackwetzer“. Eine kleine Reminiszenz an diese Werke sind die Weinviertler Lebensweisheiten, die er den Geschichten im neuen Buch vorangestellt hat. Manche Erzählungen spielen auch unverkennbar im Weinviertel.

Irrwege im Kopf

Schon seit vielen Jahren verfasst der Autor Geschichten und hat sie auch schon bei zahlreichen Lesungen vorgetragen. Einige davon wurden bereits bei Wettbewerben ausgezeichnet, was die Publikumswirksamkeit unterstreicht.

„Der Gefühlsempfänger“ ist übrigens eine Person, die längst vergangene Gefühle in Räumen aufspüren kann und dadurch immer wieder in dramatische Situationen kommt. Michael Staribacher führt die Leser gedanklich aufs Glatteis und lässt Bilder im Kopf entstehen, die bisweilen vollkommen in die Irre führen. Und hinterher hat man es sowieso schon immer gewusst ...

„Der Gefühlsempfänger“ (ISBN: 978-3-902589-77-4) ist in jeder gut sortierten Buchhandlung, über www.dieweinviertler.com oder direkt beim Autor staribacher@dieweinviertler.com zum Preis von € 9,90 erhältlich.