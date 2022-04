NIEDERSULZ. Am Samstag, den 23.4., und Sonntag, den 24.4., steht im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz die Holzarbeit anno dazumal im Fokus. Holz machen zum Heizen und vor allem zum Kochen war früher mühsame Handarbeit. Große und kleine Museumsbesucher können an diesen Tagen Holzarbeit anno dazumal erleben und sogar mithelfen, einen Holzkegel aufzuschichten und Kleinzeug zum Unterheizen vorzubereiten. Das Thema wurde neu im Vermittlungsprogramm „Alltag im Dorf – Wie war das damals?“ aufgenommen und findet erstmal am 23. & 24.4. statt.

Titel, Termin & Ort:

Holzarbeit anno dazumal

Sa, 23. April, 13-17 Uhr und So, 24. April, 13-17 Uhr

Weinviertler Museumsdorf Niedersulz