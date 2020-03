Bullendorf: Dieser Tage fand im Gasthaus in Bullendorf die diesjährige Jahreshauptversammlung des Kultur- und Verschönerungsvereines statt. Der Obmann Heinrich Traindl und sein Team konnten sich über reges Interesse und einen vollen Veranstaltungsraum freuen.

Der Begrüßung durch den Obmann folgte üblicherweise das Gedenken an verstorbene Vereinsmitglieder, der Jahresrückblick und Tätigkeitsbericht durch den Schriftführer Josef Kohzina, der ausführliche Kassabericht durch die Kassaverwalterin Rosi Fally sowie der Bericht des Kassaprüfers Sascha Pichler.

Der Bürgermeister Josef Tatzber würdigte in seinen Grußworten die ansehnlichen Leistungen und die soziale und gemeinnützige Ausrichtung des Vereines.

So werden zum Beispiel von den Vereinsmitgliedern so ziemlich alle öffentlichen Grünanlagen im Ortsgebiet ganzjährig gepflegt. Mit dem Kellergassenfest und dem Adventzauber in der Kellergasse Fuchsenweg werden zwei besucherreiche Veranstaltungen organisiert und abgehalten. Die soziale Einstellung wird immer wieder durch Spendenübergaben bewiesen. So wurde im Vorjahr die kleine Pia aus Ebersdorf mit einer Geldspende unterstützt.

In der Jahresvorschau wurden auf geplante Arbeiten und anstehende Veranstaltungen hingewiesen. Am 04. April findet die Frühjahrssäuberungsaktion statt. Es folgen der Vereinsausflug und die Vereinswallfahrt sowie das Kellergassenfest zu Maria Himmelfahrt und der 16. Adventzauber in der Kellergasse Fuchsenweg am 28. und 29. November.

Mehr Informationen, Fotos sowie Berichte von vergangenen und anstehenden Events finden Interessenten auf https://kvv-bullendorf.jimdo.com.

Am Foto: Ehrenfunktionär Ernst Wiesinger, Markus Schwab, Theo Visnjevski, Gemeinderat Schriftführer Josef Kohzina, Gemeinderat Adi Graf, Ehrenobmann Heinrich Österreicher, Bürgermeister Josef Tatzber, Ernestine Stoiber, Obmann Heinrich Traindl, Gemeinderat Herwig Krammer, Vorstandsmitglieder Christine Krammer, Karl Hochmeister, Rosi Rally, Josef Graf und Leo Krammer.