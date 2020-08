MISTELBACH. Es wird fleißig der Spaten gestochen in der Bezirkshauptstadt. Bürgermeister Erich Stubenvoll, Vizebürgermeister Manfred Reiskopf sowie weitere Gemeindevertreter schwangen das Werkzeug für ein neues Wohnbauprojekt in Mistelbach. In der Franz Josef-Straße errichtet die Kamptal Wohnbaugesellschaft eine neue Wohnhausanlage mit 34 Geschoßwohnungen, die voraussichtlich im 2. Quartal 2022 fertiggestellt und mit Unterstützung des Landes Niederösterreich errichtet werden.

Die Anlage mit den insgesamt 34 Wohneinheiten in den Größen von 66 bis 106 Quadratmeter verfügt über eine Tiefgarage mit mindestens einem zugeordneten Garagenstellplatz und ein Kellerabteil. Über den Aufzug werden die Wohnungen barrierefrei erschlossen. Allen Wohnungen ist ein individueller Freiraum in Form von Terrassen im Erdgeschoß mit Eigengärten bzw. in den beiden Obergeschoßen mit Balkonen, Loggien oder Terrassen errichtet.

Das in Massivbauweise errichtete Bauwerk besteht aus zwei Stiegen mit jeweils 17 Wohnungen und verfügt über einen hohen Wohnwert aufgrund energieeffizienter Bauweise in Niedrigenergie. Die Wärmeversorgung erfolgt mittels Fernwärme, es ist auch eine PV-Anlage sowie eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung vorgesehen.

Die Wohnungen werden belagsfertig mit Sonnenschutzvorkehrungen übergeben. Während der Bauphase besteht die Möglichkeit, allfällige Sonderwünsche nach Rücksprache mit der Kamptal Wohnbaugesellschaft bei der Ausführung zu berücksichtigen. Derzeit besteht die Möglichkeit, sich unverbindlich für die neuen Wohnungen vorzumerken, mit der Vergabe wird im 4. Quartal 2020 begonnen.