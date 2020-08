Hobersdorf/Wilfersdorf: Dieser Tage hat erneut ein rücksichtsloser und verantwortungsloser Erdenbürger in der Gemeinde Wilfersdorf sein Unwesen getrieben.

Zuerst wurde der Müllcontainer beim Hobersdorfer Kinderspielplatz illegaler Weise mit Bauschutt und ähnlichem Rest- und Sondermüll prall gefüllt.

Tags darauf wurde in Hobersdorf am ehemaligen Euro Velo 9, hinter der Zucker-Mühle, eine illegale Müllablagerung aufgefunden. Der Auffindungsort ist ungefähr 300 Meter vom offiziellen Altstoffsammelzentrum entfernt.

Bei dem Müll, welcher in mehreren roten Plastiksäcken gefüllt war, handelt es sich Großteils um Bauschutt. Ziegelreste, Fliesen, Kleber, Mörtel und vieles mehr. Auch Reste von Dämmwolle, Rigipsplatten und Aluschienen waren dabei. Leere Kartuschen Montageschaum und Säcke von Cimsek-Fliesenkleber konnten ebenso gefunden werden.

Mit dem ebenfalls aufgefundenen Kassabon vom Bauhaus in Wien 22, Wagramer Straße 196, vom 24.07.2020, kann möglicherweise der Umweltsünder ausgeforscht und angezeigt werden.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden illegalen Müllablagerungen ist auf Grund der Art des Mülles sehr wahrscheinlich.

Wer hat was gesehen? Wer kann Hinweise zum Verursacher machen? Wer weiß, wo jemand umbaut und …..? Hinweise bitte an das Gemeindeamt Wilfersdorf, an die Polizeiinspektion Mistelbach oder an den Umweltgemeinderat Josef Kohzina, Tel. 0660/7626555 – Danke!