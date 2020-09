Mistelbach: Das lange Warten hat für viele Sturmliebhaber ein Ende. Seit einigen Tagen gibt’s auch beim Waldheurigen Martinsklause das typisch Weinviertler Spätsommergetränk. Die Sturmzeit hat begonnen.

Traubenmost und Sturm aus Bullendorf

Gabi & Joe vom Waldheurigen Martinsklause beziehen täglich frischen Traubenmost und Sturm aus der Region. Neben edlen Weinen liefert Bullendorfs Topwinzer und Bezirksweinbauobmann Adi Graf nun auch frisch gepressten Traubenmost und Sturm in verschieden vorgeschrittenen Gärstufen.

Die Müller Thurgau–Reben wachsen und gedeihen in der Weinriede Hüttenberg in Bullendorf. Sie werden täglich frisch von Hand gelesen und ohne chemische Zusätze als Traubenmost oder Sturm an die vielen Liebhaber dieses traditionellen und bodenständigen Weinviertler Getränkes weitergegeben.

Einige Wirten in der Region werden von Adi Graf beliefert. Unzählige Sturm-Freunde nützen die offene Kellertür und den Ab Hof-Verkauf in Bullendorf, auf der Hauptstraße genau gegenüber der Kirche, zum Einkauf und auch zum Verkosten.

Der Waldheurige Martinsklause

Freunde des Waldheurigen Martinsklause finden den aktuellen Menüplan und Informationen über aktuelle und anstehende Events derzeit auf Facebook „Waldheuriger Martinsklause“, telefonisch unter 02572/20430 und 0676/5571034 oder direkt im Lokal.

Aktuell findet am Samstag, dem 05. September 2020, ab 18:00 Uhr, ein Spanferkel-Grillen (Hausschwein und auch Wildschwein) mit musikalischer Umrahmung durch die Trombone Gang’Stars statt.

Am Samstag, dem 03. Oktober 2020 ist das Oktoberfest mit der Tanzband Focus geplant! Am Freitag, dem 04. Dezember, gibt’s eine gewaltige Krampus-Veranstaltung. Genaueres folgt rechtzeitig!

Rechtzeitig planen - beizeiten reservieren

„Planen sie rechtzeitig ihre Familienfeier, ihre Firmenfeier, ihre Weihnachtsfeier oder auch ihre Silvesterparty. Reservieren sie bitte beizeiten einen Tisch oder das ganze Lokal“ so die sympathischen Wirtsleute Gabi & Joe.

Am Foto: Weinbaubezirksobmann und Wein-/Sturmlieferant Adi Graf und die Wirtsleute Joe & Gabi!