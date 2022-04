MISTELBACH. Kurz vor 17 Uhr am 14.4. wurde die Freiwillige Feuerwehr Mistelbach-Stadt zu einer Türöffnung in die Kirchengasse alarmiert.

Kurz nach Alarmierung rückten sechs Mann Besatzung zum Einsatzort aus. In einer Wohnung wurde eine verletzte Person vermutet. Da die anwesenden Rettungskräfte allerdings die Wohnungstüre nicht öffnen konnten, wurden Spezialisten zur Unterstützung hinzugezogen. Mit wenigen geübten Handgriffen konnte die Türe rasch geöffnet werden. Die Feuerwehr übergab die verunfallte Person dem Rotes Kreuz Mistelbach und rückte wieder ins Feuerwehrhaus ein um die Einsatzbereitschaft wiederherzustellen.